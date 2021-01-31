استقبلت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأحد، الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، وذلك لتقديم التهنئة لهيئة مكتب اللجنة، بعد فوزهم فى انتخابات اللجان النوعية، التى أجريت مؤخرا والمشكل من النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، والوكيلين النائب وحيد قرقر، والنائب محمود الضبع، وأمين السر النائب سيد عوض. وكان فى استقبال وزير النقل، أيضًا عددًا من أعضاء اللجنة وهم: النائب رزق ضيف الله، والنائب نادر الخبيرى، والنائب حازم عويان، النائب سامح السايح.

وشارك في الجلسة الذى جمعت الوزير بهيئة المكتب، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، ويسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان وعدد من اعضاء مجلس النواب. ومن جانبه عبر النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات عن استعداد اللجنه التام، للتعاون مع الحكومة ووزارة النقل في تنفيذ خطط عملها من أجل بناء مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة في مجال النقل والمواصلات، والذى شهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة بفضل جهود والرؤية الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة النقل والمواصلات بقيادة الفريق كامل الوزير. هذا ومن المنتظر أن يلقى وزير النقل، الفريق كامل الوزير، بيانًا أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، وذلك لعرض مجهودات الوزارة خلال الفترة الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالصور.. كامل الوزير يقدم التهنئة لهيئة مكتب لجنة النقل بالبرلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.