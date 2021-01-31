الأهلي في المونديال| سيد عبد الحفيظ: الدحيل فريق قوي ولكن نثق في قدرات الفريق

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أهمية مباراة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل، في افتتاح مشوار الفريق بمونديال الأندية.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه يقدر قدرات فريق الدحيل الذي يمتلك عناصر مميزة في صفوفه.

وأضاف: "الدحيل فريق قوي، وبالطبع ستكون مباراة صعبة لكلا الفريقين، ولكننا نثق في قدرات لاعبي الأهلي وإمكاناتهم لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأوضح أن لاعبي الأهلي يمتلكون دوافع كبيرة من أجل الظهور بشكل قوي وتحقيق نتيجة جيدة أمام الدحيل في بداية مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وشدد عبد الحفيظ على أن شخصية الأهلي تبقى حاضرة دائما وبقوة في مثل هذه المناسبات الصعبة والمهمة بل والتاريخية أيضا.

وقال إن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني حرص طوال الفترة الماضية على دراسة الفريق المنافس، وعقد العديد من الجلسات التحضيرية الخاصة بالمباراة، مؤكدًا أن الجميع سيكون على قلب رجل واحد؛ من أجل تحقيق الفوز واستكمال مشوار كأس العالم للأندية بنجاح.

وستنطلق فعاليات بطولة كأس العالم للأندية في أحضان المنطقة العربية يوم الخميس المقبل بنسخة مثيرة تستضيفها قطر للمرة الثانية على التوالي وتشهد مشاركة ممثلين للكرة العربية هما الدحيل القطري والأهلي.

وأقيمت نصف نسخ البطولة في أحضان اليابان التي تولت رعاية البطولة لسنوات قطعها عامان في الإمارات وذلك في 2009 و2010 ، ومثلهما في المغرب وذلك في 2013 و2014 إضافة لنسختي 2017 و2018 في أبو ظبي ثم أقيمت نسخة 2019 في قطر وتقام نسخة 2020 بالدوحة أيضا.

وكان مقررا أن تقام هذه النسخة في ديسمبر الماضي بمشاركة سبعة أندية من القارات الست ولكنها تأجلت بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.