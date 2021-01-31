هيئة الدواء تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كوفيشيلد-استرازينيكا

يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتى تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضماناً لجودة وفاعلية وأمان المستحضرات الصيدلية.
وقال الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة رخصت أمس الاستخدام الطارئ للقاح كوفيشيلد "إنتاج شركة serum institute الهندية"، والتى تعاقدت على نقل تكنولوجيا صناعة اللقاح من شركة استرازينيكا البريطانية، بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.
ومن جانبه صرح الدكتور محمود ياسين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، أن هذا اللقاح يعتبر ثانى لقاح يحصل على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية بعد لقاح "سينوفارم"، وأن هيئة الدواء تعكف حالياً على دراسة وتقييم باقى اللقاحات.
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