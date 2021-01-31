كامل الوزير: نستهدف ربط مصر بدول الجوار من خلال مشروعات النقل الحديثة

جدة - نرمين السيد - قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارته خصصت يوم الثلاثاء لاستقبال النواب فى الوزارة، لتبادل وجهات النظر وبحث الطلبات التى يتقدمون بها فى هذا القطاع الحيوى، فى إطار الموازنات المخصصة لها ولتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير خدمات النقل لتحقيق مصلحة المواطنين خاصة محدودى الدخل.





وأوضح وزير النقل، خلال حضوره فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أن القيادة السياسة، تولى اهتماما بتطوير النقل، باعتياره شريان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خطة شاملة لتطوير لمنظومة النقل والسكك الحديدية والنقل البرى، بما يتوافق مع النشاط التجارى والزيادة السكانية. وأضاف الوزير: نستهدف ربط مصر بدول الجوار، من خلال النقل البحرى، وغير ذلك من المشروعات، وكذلك توفير معدلات الأمان فى شبكات النقل، وتطبيق وسائل النقل الذكية.

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