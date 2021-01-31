صور.. استئناف القداسات بكنائس الإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - وبدأت القداسات بنسبة حضور 25 % وفق التعليمات التى أقرتها الكنيسة الأرثوذكسية لمواجهة جائحة كورونا، وهى:
- تقام القداسات والتسبحة بمعدل فرد واحد فى كل دكة، ويمكن إقامة القداسات فى أى يوم من أيام الأسبوع.
- يمكن ترتيب قداسات خاصة للمراحل السنية بمعدل فرد فى كل دكة، وتلقى عظة فى القداس لا تزيد مدتها عن 15دقيقة.
- أى كنيسة لا يلتزم شعبها بالإجراءات الاحترازية أو تظهر فيها حالات إصابة يترك تقدير الموقف لآباء كل كنيسة حسب نسبة الإصابات بها وتعلق الصلاة بها لمدة 15 يومًا.
- استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة والخدمات.
- صلوات الأكاليل والجنازات يسمح بالمشاركة فيها بمعدل فرد فى كل دكة.
- استمرار تعليق صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم وغيرها من الخدمات الطقسية التى تقام في البيوت.
- استئناف الدراسة فى الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بالتواصل الإلكترونى.
- يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفونى.
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