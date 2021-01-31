صور.. استئناف القداسات بكنائس الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وبدأت القداسات بنسبة حضور 25 % وفق التعليمات التى أقرتها الكنيسة الأرثوذكسية لمواجهة جائحة كورونا، وهى:

- تقام القداسات والتسبحة بمعدل فرد واحد فى كل دكة، ويمكن إقامة القداسات فى أى يوم من أيام الأسبوع.

- يمكن ترتيب قداسات خاصة للمراحل السنية بمعدل فرد فى كل دكة، وتلقى عظة فى القداس لا تزيد مدتها عن ‏‎ 15دقيقة.

‏- أى كنيسة لا يلتزم شعبها بالإجراءات الاحترازية أو تظهر فيها حالات إصابة يترك تقدير الموقف لآباء كل كنيسة حسب نسبة الإصابات بها وتعلق الصلاة بها لمدة ‎15‏ يومًا.

- استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة والخدمات.

- ‏صلوات الأكاليل والجنازات يسمح بالمشاركة فيها بمعدل فرد فى كل دكة.

- استمرار تعليق صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم وغيرها من الخدمات الطقسية التى تقام في البيوت.

‎- استئناف الدراسة فى الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بالتواصل الإلكترونى.