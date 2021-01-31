وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزيرة الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إن الطعوم آمنة تمامًا، وتعطى حماية ووقاية لمتلقيها تتخطى الـ86 % كما ترفع قدرة الجسم على تكوين أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد بنسبة 99 % وتحمى من الدخول فى مضاعفات خطرة بنسبة كبيرة للغاية.
وقال السبكى : نشكر القيادة السياسية على سرعة توفير اللقاحات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا للفئات الأولى بالتطعيم بما فيهم الطواقم الطبية بمستشفيات الأقصر، مثمنًا جهود الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فى توفير كافة سبل الدعم لتوفير وبدء توزيع اللقاحات على مستشفيات العزل بالجمهورية، وحرصها على توفيرها للمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظتى بورسعيد والأقصر، والتى يجرى فيها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة .
وقال الدكتور أحمد السبكى : سنشهد مع قيادات الهيئة بدء تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا بمستشفيات العزل بـ 3 مستشفيات تتبع الهيئة العامة للرعاية الصحية لعزل مصابى كورونا، منهم مستشفيين فى نطاق محافظة بورسعيد وهما (المبرة، الحياة بورفؤاد) إضافة إلى مستشفى العديسات فى نطاق محافظة الأقصر.
وتعد مصر من ضمن الدول التى حققت نجاحًا كبيرًا فى توفير لقاحات كورونا لحماية الأطقم الطبية الذين يمثلون خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، وهم ضمن الفئات ذات الأولوية والمستحقة لتلقى اللقاح طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا فى الأقصر وبورسعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.