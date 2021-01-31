بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا فى الأقصر وبورسعيد

جدة - نرمين السيد - توفر الهيئة العامة للرعاية الصحية تماشيا مع توجه الدولة المصرية وحرصها الدائم على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الطعوم واللقاحات بمستشفيات العزل المقرر بدء تطعيم الطواقم الطبية فيها بمحافظتى الأقصر وبورسعيد حيث يتم بدء تلقيها خلال الساعات المقبلة بالعديسات بالأقصر، والحياة بورفؤاد والمبرة ببورسعيد.





وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزيرة الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إن الطعوم آمنة تمامًا، وتعطى حماية ووقاية لمتلقيها تتخطى الـ86 % كما ترفع قدرة الجسم على تكوين أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد بنسبة 99 % وتحمى من الدخول فى مضاعفات خطرة بنسبة كبيرة للغاية.

وقال السبكى : نشكر القيادة السياسية على سرعة توفير اللقاحات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا للفئات الأولى بالتطعيم بما فيهم الطواقم الطبية بمستشفيات الأقصر، مثمنًا جهود الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فى توفير كافة سبل الدعم لتوفير وبدء توزيع اللقاحات على مستشفيات العزل بالجمهورية، وحرصها على توفيرها للمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظتى بورسعيد والأقصر، والتى يجرى فيها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة .

وقال الدكتور أحمد السبكى : سنشهد مع قيادات الهيئة بدء تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا بمستشفيات العزل بـ 3 مستشفيات تتبع الهيئة العامة للرعاية الصحية لعزل مصابى كورونا، منهم مستشفيين فى نطاق محافظة بورسعيد وهما (المبرة، الحياة بورفؤاد) إضافة إلى مستشفى العديسات فى نطاق محافظة الأقصر.

وتعد مصر من ضمن الدول التى حققت نجاحًا كبيرًا فى توفير لقاحات كورونا لحماية الأطقم الطبية الذين يمثلون خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، وهم ضمن الفئات ذات الأولوية والمستحقة لتلقى اللقاح طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.