فيديو.. البابا تواضروس يتحدث عن جهود كيرلس الرابع

جدة - نرمين السيد - وخلال الكلمة تحدث البابا تواضروس، عن مسيرة البابا كيرلس الرابع، وأشاد فيها بجهوده الإصلاحية.

يذكر أن كنائس القاهرة والإسكندرية، استأنفت القداسات، اليوم، بعد تعليقها لأكثر من 50 يوما، وتحديدا فى 6 ديسمبر الماضى، بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تعليمات جديدة‏ بخصوص صلوات القداسات والخدمات الكنسية بكنائس القاهرة والإسكندرية، ولأول مرة تصدر عقوبة تعليق الصلاة لمدة "15 يوما" حال مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار كورونا.