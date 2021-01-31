فيديو.. البابا تواضروس يتحدث عن جهود كيرلس الرابع

جدة - نرمين السيد - وخلال الكلمة تحدث البابا تواضروس، عن مسيرة البابا كيرلس الرابع، وأشاد فيها بجهوده الإصلاحية.
يذكر أن كنائس القاهرة والإسكندرية، استأنفت القداسات، اليوم، بعد تعليقها لأكثر من 50 يوما، وتحديدا فى 6 ديسمبر الماضى، بسبب فيروس كورونا.
وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تعليمات جديدة بخصوص صلوات القداسات والخدمات الكنسية بكنائس القاهرة والإسكندرية، ولأول مرة تصدر عقوبة تعليق الصلاة لمدة "15 يوما" حال مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار كورونا.
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