كيرلس الرابع .. حروب وطنية فى حياة المصلح العظيم

جدة - نرمين السيد - والبابا كيرلس الرابع " داود" والملقب فى كتب التاريخ القبطى بـ"أبو الإصلاح"، هو البطريرك رقم 110 من سلسلة بطاركة الكنيسة القبطية ؛ ولد عام 1816 بقرية نجع أبو زقالى بالصوامعة شرق أخميم محافظة سوهاج؛ وتوفى فى يوم 31 يناير 1861، أى أنه لم يعش أكثر من 45 عاما فقط .

والده هو توماس بن بشوت، وهو الرجل الذى أهتم بالرغم من فقره بتعليم ابنه حسب ظروف عصره ؛ والتحق بكتاب القرية الملحق بالكنيسة حيث تعلم الحساب والكتابة باللغتين العربية والقبطية؛ وعندما كبر قليلا عمل فى الفلاحة لمساعدة والده ؛وهناك أحتك بالعربان المجاورين لقريته حيث تعلم منهم الفروسية وركوب الخيل .

وفى عام 1838 اشتاقت نفسه إلى حياة الرهبنة وكان عمره لا يزيد عن 22 عاما؛ فتوجه إلى دير القديس العظيم الأنبا انطونيوس أبو جميع الرهبان بالبحر الأحمر ؛ وعندما أختبره رئيس الدير توسم فيه حياة النعمة فأوكل إليه الكثير من أعمال الخدمة بالدير حيث أثبت كفاءة فيها جميعا ؛ وعندما توفى رئيس الدير أجمع الرهبان على تعيين القس داود رئيسا للدير.

ولم يمض على رهبنته أكثر من سنتين أى أن عمره كان 24 عاما، فأبطل الكثير من العادات السيئة التى كانت سائدة فى الدير فى ذلك الوقت، منها خروج الرهبان للتجول فى البلاد بدون معرفة و إذن رئيس الدير ..

حرص على رفع المستوى العلمى والثقافى لرهبان الدير؛ فأنشأ مكتبة وقاعة للإطلاع بعزبة الدير ببوش ؛ وخلال هذه الفترة نشأ خلاف بين الرهبان الأحباش وأسقفهم ؛ فكلف البابا بطرس السابع البطريرك الـ109 ؛والمعروف فى التاريخ ببطرس الجاولى الراهب داود بالتوجه إلى هناك للعمل على حل الخلاف.

خلال وجوده بالحبشة توفى البابا بطرس؛ فاتجهت الأنظار لرسامة الراهب داود بطريركا؛ فجمعت له التزكيات والتوقيعات من كل مكان؛ فرسم مطرانا عاما فى يوم 17 أبريل 1853م ؛على أساس أنه إذا أثبت كفاءة تتم ترقيته إلى منصب الأب البطريرك ؛ بسبب صغر سنه وتخوف الشعب والأكليروس "رجال الدين " من عدم نضجه بالقدر الكافى .

عندما أثبت كفاءة متناهية فى منصبه تمت سيامته بطريركا باسم "كيرلس الرابع"، وكان ذلك يوم الأحد 4 يونيو 1854، لتبدأ الكنيسة القبطية عصر جديدا من النهضة والإصلاح .

ومن باكورة قراراته الإصلاحية، ضرورة إنشاء مدرسة لتعليم الأولاد؛ فاشترى عدة منازل قديمة وهدمها ؛ثم أقام مكانها مدرسة شهيرة ذاع صيتها فى جميع أنحاء البلاد؛وفتحها للطلبة أجمعين مسلمين وأقباطا ؛ وكانت المدرسة تعلم اللغات العربية والقبطية والتركية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية وعلوم الحساب والجغرافيا .

طالب بتوزيع الكتب والأدوات المدرسية مجانا؛ وتروى عنه كتب التاريخ، أنه كان وهو الأب البطريرك يحرص على حضور الحصص المدرسية ويجلس فى الفصل مثله مثل أى تلميذ، حتى إذا ما شاهد التلاميذ الأب البطريرك جالسا بينهم؛ يتشجعون فى طلب العلم أكثر وأكثر.

ولقد سبق البابا كيرلس الرابع قاسم أمين والمعروف فى التاريخ بمحرر المرأة فى الدعوة إلى ضرورة تعليم البنات؛ حيث أنشأ مدرسة فى حى الأزبكية لتعليم البنات؛ فكانت بذلك أول مدرسة أنشئت لتعليم البنات فى مصر ثم أنشأ مدرستين فى حارة السقايين؛ واحدة للبنين وأخرى للبنات ؛كما ألحق بهما كنيسة على أسم الملاك غبريال فى حارة السقايين .

تخرج من مدرسة الأقباط هذه العديد من الرموز الوطنية الكبرى منهم "بطرس غالي" و"يوسف وهبة"، و"عبد الخالق ثروت " و"حسين رشدى باشا"، رئيس وفد مصر إلى المؤتمر البرلمانى الدولى المنعقد فى باريس فى أغسطس 1927 .

فكر كيرلس الرابع فى شراء مطبعة حتى يتيسر للأقباط طباعة الكتب الكنيسة بدلا من الكتب المخطوطة؛ فأوفد أربعة من شباب الأقباط إلى المطبعة الأميرية ببولاق ليتعلموا فن صف الحروف؛ كما كلف الخواجة رفلة عبيد -لقب خواجة كانت تطلق قديما على الأقباط ؛مثلها مثل لقب المعلم ؛ولكنهم بالطبع كانوا مصريين - بشراء المطبعة وأدوات الطباعة من أوربا .

ووصلت المطبعة عندما كان هو فى دير الانبا انطونيوس لبناء سور جديد للدير وتجديد بناء الكنيسة الأثرية وقلالى الرهبان ؛ فأرسل رسالة إلى وكيل البطريركية بالقاهرة يطلب منه إستقبال المطبعة بموكب حافل يليق بالمكانة العلمية التى سترتقى بها المطبعة بالأمة القبطية؛ وبالفعل أرتدى الكهنة ملابس الخدمة ؛وأنشد التلاميذ أناشيد الفرح؛ وعندما علم بعض المتزمتين بهذا الأمر تضايقوا جدا؛ وأبدوا استيائهم للأب البطريرك حيث رأوا فى ذلك السلوك بدعة ؛ فرد عليهم البابا كيرلس الرابع "لو كنت حاضرا لرقصت أمامها كما رقص داود النبى أمام تابوت العهد"، كما آمن البابا كيرلس الرابع بأهمية الكتب والمكتبة؛ فأمر بتنظيم المكتبة بالدار البطريركية ؛جمع فيها جميع كنوز ومخطوطات الأديرة والكنائس القديمة.

وحرص على عودة الكتابة بالتاريخ القبطى الذى كان قد أبطل إستعماله إلا فى الزراعة ؛ ولكن فى أيام هذا البطريرك أعيد إستعماله مرة أخرى اعتبارا من يوم 1 أبيب 1517 للشهداء الموافق 7 يوليو 1855 ، وبقى التاريخ القبطى مستعملا حتى 1 سبتمبر 1875 م؛ حيث أبدل بالتاريخ الميلادى الغربى المستعمل حاليا إلى جانب التاريخ القبطى والتاريخ الهجرى .

آمن البطريرك المصلح بأن الأسرة هى عماد المجتمع ؛وأن النهوض بالأسرة هى حجر الزاوية الرئيسية فى نهضة المجتمع كله؛ فطالب بوضع حد أدنى لسن الزواج للفتاة ؛ ونصح أن تكون فترة الخطوبة فترة إختبار حقيقية حتى يتيح للخطيبين فرصة التراجع عن الخطبة إذا أكتشفا عدم التوافق ؛ حتى يسد الثغرة أمام جميع أسباب الخلافات الزواجية وعلى رأسها الطلاق .

كان أول بطريرك يسعى للحوار مع الكنائس اليونانية؛ "وهى الكنائس، التى قبلت قرارات مجمع خلقدونية عام 451م؛ وترتب عليها ما عرف فى التاريخ بالإنشقاق المسكونى الأول"، فسعى بين كافة البطاركة للوحدة والسلام؛ ويبدو أنهم أتفقوا على الخطوط الرئيسية لإتحاد كافة الكنائس الموجوة بمصر تحت رئاسته؛ حتى أن بطريرك الروم الآرثوذكس فى ذلك الوقت عندما سافر إلى الأستانة؛ وضع شئون بطريركيته تحت تصرف البابا كيرلس الرابع.

وأدخل البابا كيرلس الرابع العديد من الألحان والصلوات بالكنيسة اليونانية داخل طقس صلوات الكنيسة القبطية ؛ حتى يدعم ويفعل الوحدة بين الكنائس المختلفة ؛ومازالت هذه الصلوات محفوظة داخل كتب صلوات الكنيسة القبطية .

ويقول الباحث راجى شنودة: بعد الانشقاق بين الكنائس فإن البابا كيرلس الرابع يستحق فى رأيى - لقب الأعظم عن جدارة ، مكاسب الأقباط و الوطن من فترة حبريته القصيرة ، أكثر من أن تحصى ، رغم كل العنت والمؤامرات التى واجهها الرجل و من جميع الأطراف بلا استثناء.

تابع: كانت كل قراراته أبعد ما تكون عن الشعبوية و التملق الشعبى ، على العكس كانت تتركه مطعنا سهلا و فريسة سائغة للمغرضين ، يألبون الجميع عليه ، و لكنه كان يمتلك رؤية ندر مثالها ، و استشراف للمستقبل يكاد ينعدم عند الجميع.

كان الأقباط شأن المجتمع المحيط و بفضل ثقافة متسللة اعتادوا على تزويج الفتيات و هن أطفال ، فأصدر قرارا بتحديد سن الزواج للفتيات ليكون ستة عشر عاما، وأثار هذا القرار زوابع رفض تنوء بها المحيطات على كل المستويات ، حتى على المستوى الدينى غير المسيحى و لكن بعد فترة قصيرة تبنت الدولة هذا القرار و أصدرت قانونا يسرى على جميع المصريات ، فحمى الرجل مصر من البيدوفيليا.

وأوضح أن إنشاء " مدارس الأقباط " لم يكن بالقرار البسيط ليقدم لجموع المصريين تعليما عصريا رائعا ، و مدارس للفتيات لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث و لا أدل على أهمية ما فعله الرجل من أن جميع أفراد " الوفد "المصرى ، و قادة ثورة ١٩١٩ ، كانوا خريجى مدارس الأقباط فدشن الرجل لحقبة الليبرالية المصرية.

أما قراره الأعظم ، فكان الحرب على كل الجبهات لقبول الأقباط جنودا فى الجيش المصرى ، و رفع الجزية عنهم .