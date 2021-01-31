اليوم.. مصر للطيران تسير رحلاتها إلى 25 وجهة خارجية

جدة - نرمين السيد - تسير شركة مصر للطيران، على مدار اليوم الأحد، 52 رحلة دولية، تنقل على متنهم ما يقرب من 4.802 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولى بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: بغداد، ندچمينا، الرياض، تونس، كازابلانكا، لاجوس، المدينة المنورة، أبوچا، لندن، الدمام، باريس، أسطنبول، ميلانو، كوبنهاجن، دبى، أمستردام، روما، جدة، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، عنتيبى، أديس أبابا، أبوظبى، بالإضافة إلى 12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4.802 راكب. وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا فى حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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