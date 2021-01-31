كامل الوزير: قطاع الطرق شهد تطورات حققت التنافسية العالمية لمصر

جدة - نرمين السيد - شدد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على عمل الوزارة وفق خطة متكاملة لتحقيق التنمية فى كافة القطاعات وإنشاء محاور على نهر النيل من خلال منظور تنموى متكامل وربط المناطق الحضارية بالمناطق الإنتاجية.





جاء ذلك أثناء إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة للبرلمان، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم على تعزيز التكامل الاقتصادى مع الدول المجاورة وتخطيط وتمهيد الطرق لشاحنات النقل الثقيل واتخاذ إجراءات لتجنب حوادث الطرق. وقال الوزير: قطاع الطرق والكبارى شهد تطورات مكنت مصر من تحقيق مركز فى التنافسية العالمية حيث قفزت مصر من 90 مركز خلال عام 2019 -2020.

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