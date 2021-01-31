وزير النقل للبرلمان: التنسيق مع شركة سيماف لإنتاج عربات سكك حديدية جديدة...

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تعمل على توطين صناعة عربات السكك الحديدية، وقال: "سنحافظ على ثرواتنا البشرية في هذا المجال وتم التنسيق مع شركة سيماف، وستبدأ إنتاج عربات جديدة من يوليو القادم".

وأضاف الوزير، خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: "سيتم التصدير للدول الأفريقية وسيتم إنشاء الشركة المصرية لوسائل النقل في شرق بورسعيد، وهي شركة يملكها القطاع الخاص مع الحكومة".

وكشف أنه سيتم تنفيذ البوابات الإلكترونية لمحطات السكة الحديد على غرار المترو.