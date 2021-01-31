في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة ، وفي ضوء عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي ، وتطبيقًا لاعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للوزارة ، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل ، قرر معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تكليف المهندسة / إيمان فاروق علي محمد بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الاوفاف يقرر تكليف المهندسة إيمان فاروق مديرًا عامًا للإدارة العامة للأزمات... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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