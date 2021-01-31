الحكومة تحذر من ادعاء أشخاص انتسابهم للتضامن للحصول على مبالغ من المواطنين

حذرت الحكومة من ادعاء أشخاص انتسابهم لوزارة التضامن والتواصل مع المواطنين بزعم تقديم خدمات لهم مقابل الحصول على مبالغ مالية، وسيتم ارسال بيان تفصيلى بعد قليل.

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