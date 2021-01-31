خالد فودة: شرم الشيخ تشهد إنجازات وإعجازات لابد أن يعرفها الجميع

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مصر تعيش أزهى وأفضل عصورها، مشيرا إلى جهود كبرى تبذل من أجل عودة السياحة كما كانت.

وتابع فودة خلال كلمته بندوة (سيناء الحاضر وتحديات المستقبل) المنعقدة الأحد بمقر المجلس الأعلى للإعلام بمبنى ماسبيرو: "نحن نعيش في أزمة منذ 2011، وما أن بدأت البلاد في التعافي حتى عادت مرة آخرى في 2015، ومن ثم تعافي من فيروس كورونا".

وذكر أن هناك إنجازات وإعجازات تتم وتحدث في جنوب سيناء ولا بد أن يعلمها الجميع، وسيتم عقد ندوة يوم الأحد المقبل لتعريف الجميع بما يتم ويحدث في سيناء".

وأكد أن شرم الشيخ مؤمّنة بالكامل، حيث هناك صور أمني طوله ٣٦ كيلو متر مربع، يؤمن شرم الشيخ مزود بكل الكاميرات يمنع أي قادم من الجبال إليها، جزء منه به أسلاك شائكة وجزء آخر خرساني.

وناقشت الندوة عدة موضوعات عن محافظة جنوب سيناء يأتي على رأسها المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء؛ كذلك التحديات التي تواجه السياحة خاصة في ظل جائحة كورونا؛ وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة؛ والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل؛ ودور المرأة السيناوية في تنمية المجتمع وازدهاره.

يناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل» وذلك من خلال الندوة التى يعقدها .

تعقد الندوة بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من قيادات المحافظة؛ بمقر المجلس بمبنى ماسبيرو.

وتناقش الندوة عدة موضوعات عن محافظة جنوب سيناء يأتي على رأسها المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء؛ كذلك التحديات التي تواجه السياحة خاصة في ظل جائحة كورونا؛ وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة؛ والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل؛ ودور المرأة السيناوية في تنمية المجتمع وازدهاره.

ويشارك في الندوة عدد كبير من مراسلي الإذاعات والفضائيات الأجنبية؛ وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين المصريين.