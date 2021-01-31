نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واعظات الأزهر ينظمن ندوة افتراضية للسيدات حول سبل مواجهة ظاهرة السحر والشعوذة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت واعظات الأزهر الشريف ندوة افتراضية شارك فيها عدد كبير من السيدات، لمناقشة انتشار ظاهرة السحر والشعوذة، بعنوان: "السحر بين الحقيقة والخيال"، حيث حاضرت في الندوة د. إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات.



وناقشت الندوة مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بموضوع السحر والدجل والعرافين ودعاة التنجيم، حيث استعرض اللقاء أشكال وأنواع أعمال السحر والحكم الشرعي في حالة اللجوء للسحرة والدجالين والنصوص النبوية الواردة في ذلك.



كما تناولت الندوة توضيح أسباب انتشار هذه الأعمال بهذا الشكل الضخم خصوصًا في الآونة الأخيرة، وأن السبب الأول في هذا الانتشار ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى.



كما قدمت الندوة روشتة علاجية ووقائية للحماية من السحر والأعمال والأذى، من خلال بيان الحلول العملية عند الوقوع في مثل هذه المشكلات، فضلًا عن توجيه دعوة للبحث في الحلول الواقعية وأن يحصن الناس أنفسهم وأهليهم بآيات الرقية الواردة في القرآن الكريم والأدعية الواردة في السنة النبوية.



وشهد ختام الندوة الاستماع إلى تجارب السيدات في التعامل مع ما يسمى بـ"أعمال السحر"، كما تم توجيههن للحلول العملية التطبيقية للخروج من دائرة السحر والشعوذة.