نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الدواء: منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كوفيشيلد/أسترازينيكا" في المقال التالي
وقال الدكتور على المغراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة رخصت أمس الاستخدام الطارئ للقاح كوفيشيلد "إنتاج شركة serum institute الهندية"، والتي تعاقدت على نقل تكنولوجيا صناعة اللقاح من شركة أسترازينيكا البريطانية، وذلك بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.
ومن جانبه قال الدكتور محمود ياسين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، أن هذا اللقاح يعتبر ثاني لقاح يحصل على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية بعد لقاح "سينوفارم"، وأن هيئة الدواء تعكف حاليًا على دراسة وتقييم باقى اللقاحات.
يأتي ذلك في إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضمانًا لجودة وفاعلية وآمان المستحضرات الصيدلية.