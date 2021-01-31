نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الدواء: منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كوفيشيلد/أسترازينيكا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كوفيشيلد/أسترازينيكا"، وذلك في إطار مجهودات الدولة لاحتواء عدوى فيروس كورونا المستجد، وتوفير اللقاحات التى يثبت فاعليتها لمكافحة الفيروس، والعمل على توفيرها لكافة المواطنين، وفى ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على اتباع كافة المعايير العالمية والمحلية المعتمدة من أجل الحفاظ على صحة وحياة المواطن المصري، والحصول على لقاحات آمنة وفعالة وذو جودة عالية.

وقال الدكتور على المغراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة رخصت أمس الاستخدام الطارئ للقاح كوفيشيلد "إنتاج شركة serum institute الهندية"، والتي تعاقدت على نقل تكنولوجيا صناعة اللقاح من شركة أسترازينيكا البريطانية، وذلك بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

ومن جانبه قال الدكتور محمود ياسين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، أن هذا اللقاح يعتبر ثاني لقاح يحصل على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية بعد لقاح "سينوفارم"، وأن هيئة الدواء تعكف حاليًا على دراسة وتقييم باقى اللقاحات.

يأتي ذلك في إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضمانًا لجودة وفاعلية وآمان المستحضرات الصيدلية.