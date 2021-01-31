نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء رشوان: سيناء اليوم تعيش مرحلة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن سيناء ليست مكانا سياحيا ولا استراتيجيا، سيناء اليوم أصبحت أملا حل محل الألم.

وأضاف رشوان، أن مصطلح سيناء والارهاب، مصطلح يفتقد تماما إلى الدقة، فالإرهاب في سيناء كان ينحصر في بقعة صغيرة للغاية، موضحا أن الإرهاب هدفه الحقيقي ترويع وتخويف المواطنين، وإثارة الرعب والبلبلة.

وأشار رشوان، إلى أن سيناء الآن تعيش مرحلة جديدة، متابعا:" خلال العام الماضي لم نشهد سوع عدد قليل جدا لم يتعدى على أصابع اليد من العمليات الإرهابية، كما أننا نشهد العديد من المشروعات التنموية بها".

وتوجه نقيب الصحفيين، بالتحية لمحافظ جنوب سينا الاواء خالد فودة، قائلا :" هو من زراع الأمل بسيناء وسبب في عودة الحياة لطبيعتها".

جاء ذلك خلال كلمته بندوة (سيناء الحاضر وتحديات المستقبل) بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من قيادات المحافظة؛ بمقر المجلس بمبنى ماسبيرو.