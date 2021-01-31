وزير النقل: القيادة السياسية تهتم بتطوير قطاع النقل باعتباره شريان التنمية

قال المهندس كامل الوزير، إن وزارته خصصت، يوم الثلاثاء، لاستقبال النواب فى الوزارة لتبادل وجهات النظر و بحث الطلبات التي يتقدمون بها فى هذا القطاع الحيوى، في إطار الموازنات المخصصة لها ولتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير خدمات النقل لتحقيق مصلحة المواطنين، خاصة محدودى الدخل.

وزير النقل يستعرض مجهودات الوزارة

وقال وزير النقل، أمام مجلس النواب:" القيادة السياسية تولى أهتمام بتطوير النقل باعتباره شريان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال خطة شاملة لتطوير لمنظومة النقل والسكك الحديدية والنقل البرى وغيرها بما يتوافق مع النشاط التجاري والزيادة السكانية.

وأضاف وزير النقل، كامل الوزير، الهدف أيضا ربط مصر بدول الجوار من خلال النقل البحري وغيرها، وكذلك توفير معدلات الأمان في شبكات النقل، وتطبيق وسائل النقل الذكية.

هذا ويقدم وزير النقل، المهندس كامل الوزير، اليوم، أمام البرلمان برئاسة المستشار حننفى جبالى، بيانًا لعرض مجهودات الوزارة خلال الفترة الماضية، والمسأل المتعلقة بالتطوير الشامل للسكة الحديد، وإدخال منظومة القطار الكهربائى إلى مصر.

ومن المقرر حضور وزيرة التضامن، نيفين القباج، ووزير المالية، محمد معيط، غدًا الاثنين، ورصد مجهودات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث سيقوم كلًا منهم عرض ما تم من برنامج الحكومة علي مستوي اختصاصاتهم، بجانب الاستماع لتعقيبات النواب.