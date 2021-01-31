هل يشارك محمد هاني في موقعة الدحيل؟ الأهلي يصدم الجميع!

كشف الجهاز الطبي في النادي الأهلي الموقف النهائي لمشاركة محمد هاني الظهير الأيمن للمارد الأحمر، خلال مباريات الفريق بكأس العالم للأندية.

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحسن حالة محمد هاني، وينفذ حاليا برنامجا تأهيليا من أجل التعافي من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز في الدوري الممتاز، قبل السفر إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية.

اقرأ أيضًا.. الأهلي في المونديال| بالأرقام.. تعرف علي هدافي بطولة كأس العالم للأندية

وقال الجهاز الطبي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن محمد هاني، استكمل أمس برنامجه التأهيلي بقوة، على هامش مران الأهلي الذي أقيم أمس السبت على ملعب جامعة قطر.

وأوضح أن اللاعب بات قريبا جدا من الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، حيث يخضع لجلسات علاج طبيعي مستمرة، من أجل تجهيزه لمباراة الدحيل القطري في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل.

من جانبه أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن محمد هاني سيكون موجودا في التدريبات الجماعية للفريق بعد غدٍ الثلاثاء.

وستنطلق فعاليات بطولة كأس العالم للأندية في أحضان المنطقة العربية يوم الخميس المقبل بنسخة مثيرة تستضيفها قطر للمرة الثانية على التوالي وتشهد مشاركة ممثلين للكرة العربية هما الدحيل القطري والأهلي.

وأقيمت نصف نسخ البطولة في أحضان اليابان التي تولت رعاية البطولة لسنوات قطعها عامان في الإمارات وذلك في 2009 و2010 ، ومثلهما في المغرب وذلك في 2013 و2014 إضافة لنسختي 2017 و2018 في أبو ظبي ثم أقيمت نسخة 2019 في قطر وتقام نسخة 2020 بالدوحة أيضا.

وكان مقررا أن تقام هذه النسخة في ديسمبر الماضي بمشاركة سبعة أندية من القارات الست ولكنها تأجلت بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.