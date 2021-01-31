مدرب "الدراويش" الجديد.. تعرف على السجل التدريبي لـ "دراجان يوفيتش"

كشف محمد عبد الجابر وكيل أعمال البوسني دراجان يوفيتش مدرب فريق الإسماعيلي الجديد، الذي تم تعييته من قبل إدارة الدارويش، بعدما عرض عليهم السجل التدريبي له، حيث المدرب يمتلك عدة خبراة فنية كبيرة فى المجال الكروى، إذ حقق بطولات، ومنها بطولة كأس البوسنة مع نادى زيرينسكى موسم 2007-2008 بجانب بطولة الدورى البوسنى مع نفس الفريق فى الموسم الذى تلاه مع إحراز الدورى الأنجولى ضمن صفوف فريق أول أغسطس عام 2016 بعد غياب دام 10 سنوات، ثم التتويج بنفس اللقب المذكور نسخة 2017 و2019 بجانب بطولة الكأس الأنجولى وكأس السوبر فى عام 2019 أيضا.

وجاء تعيين المدرب الجديد لمدة موسم ونصف صاحب الـ57، وذلك لإدارة الفريق وتشكيل فريق جيد وتحسين اداء الفريق وعودة النادي لمكانته في الدوري، في ظل النتائج السيئة التي يعاني منها وكانت آخر مواجهات الفريق كان أمام فريق بيراميدز والتي انتهت بنتيجة 1/1.

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ويحتل فريق الدراويش المركز الـ13 في ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط من أصل 9 مباريات خاضها الفريق، ويعتبر هذا الموسم الأسوء له من بين المواسم السابقة، ولذالك ما جعل إدارة النادي تتعاقد مع مدرب جديد لبداء رحلة جديدة في التدريب، ويأمل الجماهير في إستعاد الفريق مكانته في الدوري ودخوله المربع الذهبي مع المارد الأحمر والفارس الأبيض وهم الذين يحتلوا تصدير الدوري الممتاز.

تم تغيير عدد من المدربين خلال اشهر وكان آخر التعاقدات مع طلعت يوسف والذي لم يدير مباراة للفريق وتم تشكيل أزمة بينه وبين إدارة الإسماعيلي، وذلك بسبب رغبته في تعين محمد إبراهيم في منصب مدير الكرة في الجهاز المعاون، ولكن تم رفض طلبه بداعي وجود محمد وهبة نجم الدراويش، مما شكل أزمة ومع اشتعال الخلاف بين الطرفين عاتب مسئولي الأسماعيلي طلعت يوسف بعد تصريحاته الإذاعية والتي أعلن خلالها أنه حرص علي تأمين نفسه من قرارات إدارة الإسماعيلي التي وصفها بالمتسرعة بقرار إقالة ريكاردو والذي وصفه بالقرار السريع ، حيث أكد أنه وضع شرطا مكتوبا في العقد ليؤمن نفسه من غدر مسئولي الأسماعيلي خاصة مع قرار اتحاد الكرة بمنع عمل المدربين في أكثر من ناديين طوال الموسم.

