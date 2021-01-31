وزير النقل: خطة لربط مصر بدول الجوار وطريق برى يتصل بـ 9 دول افريقية

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أن هناك خطة لتحقيق الربط بين مصر و دول الجوار.

وزير النقل أمام النواب

وقال وزير النقل، كامل الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:" الطريق البرى يربط بين 9 دول إفريقية منها السودان.

وتابع وزير النقل، كامل الوزير، خلال الجلسة العامة:" إن تطوير الطريق البري والسكك الحديدية يستهدف خلق الطريق من السلوم لبنغازي، موضحًا أن هذا يدعم الصناعة و العمالة المصرية، حيث سيساهم في نقل البضائع لليبيا.

وقال وزير النقل، كامل الوزير:" كان هناك تنسيق مع تشاد، حول هل يكون هناك خط للسير من السودان أو ليبيا و تم الاستقرار أن نبدأ من ليبيا ثم تشاد ثم الكونغو.

وقال وزير النقل أن مشروعات السكك الحديدية تشهد نقلة نوعية للنهوض بها تطوير منظومة السكك الحديدية بالتوازي انشاء القطار الكهربائي السريع وقال أن أحدث النظم التي يستم الاستعانة بها في السكك الحديد تستهدف تحقيق الأمان و تجنب الأخطاء البشرية.

هذا ومن المقرر حضور وزيرة التضامن، نيفين القباج، ووزير المالية، محمد معيط، غدًا الاثنين، ورصد مجهودات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث سيقوم كلًا منهم عرض ما تم من برنامج الحكومة علي مستوي اختصاصاتهم، بجانب الاستماع لتعقيبات النواب.