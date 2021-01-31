قدم سفير أوكرانيا بالقاهرة، إيفهين ميكتينكو، التهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك بمناسبة توليه رئاسة الغرفة الثانية.
سفير أوكرانيا بالقاهرة
وعبر سفير أوكرانيا بالقاهرة عن أمله فى أن تشهد العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين، مزيداَ من التطور والتعاون في المرحلة القادمة، مؤكدًا حرص بلاده على دعم العلاقات الثنائية.
ونقل السفير الاوكراني رسالة خطية من رئيس البرلمان الأوكراني، للمستشار عبدالرازق، تتضمن تهنئته بالمنصب ودعوته لزيارة رسمية للبرلمان الأوكراني.
كما أعرب السفير الأوكراني عن رغبته في إنشاء جمعية صداقة برلمانية، بين مجلس الشيوخ والبرلمان الأوكراني وهو مارحب به المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مثمناً زيارة السفير الأوكراني، وموكداً انها تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين متمنيا أن تشهد تلك العلاقة مزيداَ من الترابط والزخم.
وأكد رئيس الشيوخ ترحيبه بدعوة رئيس البرلمان الأوكراني لزيارة البرلمان هناك فى أقرب وقت، وفي نهاية اللقاء قدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق درع مجلس الشيوخ، لضيفه والذي قام بدوره باهدائه هدايا تذكارية تقديراً له.
وحضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، والسفيرعاصم حنفي، مساعد وزير الخارجية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الشيوخ يستقبل السفير الأوكرانى بالقاهرة.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.