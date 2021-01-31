رئيس الشيوخ يستقبل السفير الأوكرانى بالقاهرة.. صور

قدم سفير أوكرانيا بالقاهرة، إيفهين ميكتينكو، التهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك بمناسبة توليه رئاسة الغرفة الثانية.

سفير أوكرانيا بالقاهرة

وعبر سفير أوكرانيا بالقاهرة عن أمله فى أن تشهد العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين، مزيداَ من التطور والتعاون في المرحلة القادمة، مؤكدًا حرص بلاده على دعم العلاقات الثنائية.

ونقل السفير الاوكراني رسالة خطية من رئيس البرلمان الأوكراني، للمستشار عبدالرازق، تتضمن تهنئته بالمنصب ودعوته لزيارة رسمية للبرلمان الأوكراني.

كما أعرب السفير الأوكراني عن رغبته في إنشاء جمعية صداقة برلمانية، بين مجلس الشيوخ والبرلمان الأوكراني وهو مارحب به المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مثمناً زيارة السفير الأوكراني، وموكداً انها تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين متمنيا أن تشهد تلك العلاقة مزيداَ من الترابط والزخم.