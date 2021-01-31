صحيفة تركية تكشف مفاجأة عن مصطفى محمد

كشفت صحيف تركية عن موعد أول مشاركة محتملة لمصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق والمنتقل حديثًا إلى جالطة سراي في المباريات الرسمية بالدوري التركي.

وكان نادي جالطة سراي أعلن بشكل رسمي عي عن التعاقد مع، مصطفى محمد، على سبيل الإعارة من الزمالك لمدة موسم ونصف بمقابل مادي قيمته 2 مليون يورو.

وأوضحت صحيفة "فاناتيك" التركية أنه من المنتظر أن يصل مهاجم الزمالك في الساعات الأخيرة من مساء اليوم، الأحد، بعد أن تأجلت طائرته لمدة 24 ساعة بسبب بعض الأوراق الخاصة بانتقاله إلى جالطة سراي.

كما قالت الصحيفة التركية الشهيرة أن مصطفى محمد سوف يكون ضمن القائمة الرئيسية لفريق جالطة سراي في مباراته المقبلة أمام بطل الدوري السابق باشاك شهير يوم، الثلاثاء القادم، في تمام السادسة مساءً بتوقيت "القاهرة".

بل وأشارت الصحيفة إلى أن من المتوقع مشاركة، مصطفى محمد، كبديل في الشوط الثاني حسب مسار النتيجة أمام باشاك شهير الذي يعاني كثيرًا في الموسم الحالي، وخسر أمس أمام هاتاي سبور بنتيجة قاسية 1-5 على ملعبه "فاتح تريم".

يحتل جالطة سراي المركز الثاني برصيد 42 نقطة ، فيما يحتل بشكتاش صدارة الترتيب برصيد 44 نقطة.

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وفي حالة استمرار الفريق التركي على المنافسة ببطولة الدوري التركي فسيكون أمام مصطفى محمد فرصة ذهبية للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي على أقل تقدير.

جلطة سراي مازال يتواجد بشكل طبيعي في بطولة كأس تركيا، ومن المقرر أن يلعب مع ألانياسبور في الدور ربع النهائي في شهر فبراير القادم.