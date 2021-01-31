بسبب كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن منطقتين فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأفادت الشركة فى بيان لها، أنه سيتم قطع المياه عن منطقتى "الدخيلة والعجمى"، لافتة إلى أنه سيتم عودة الخدمة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشار البيان إلى حدوث كسر فى الخط الناقل للمياه قطر 1000 مم أمام بوابة النقل بشركة الإسكندرية للبترول، ما يتطلب قطع المياه عن المنطقتين المشار إليهما.

وطالبت الشركة المواطنين طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.