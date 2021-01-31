صور.. رئيس الشيوخ يستقبل سفير أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه صباح اليوم سفير أوكرانيا بالقاهرة، ايفهين ميكتينكو، الذى قام بتقديم التهنئة للمستشار على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، معربا عن أمله فى أن تشهد العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين مزيداَ من التطور والتعاون فى المرحلة المقبلة، مؤكدا حرص بلاده على دعم العلاقات الثنائية.





ونقل السفير رسالة خطية من رئيس البرلمان الأوكرانى للمستشار عبدالرازق تتضمن تهنئته بالمنصب ودعوته لزيارة رسمية للبرلمان الأوكرانى، وهو ما رحب به رئيس الشيوخ مؤكدا زيارته للبرلمان فى أقرب وقت. كما أعرب السفير الأوكرانى عن رغبته فى إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ والبرلمان الأوكرانى، وهو مارحب به المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مثمناً زيارة السفير، ومؤكداً انها تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين متمنيا أن تشهد تلك العلاقة مزيداَ من الترابط والزخم. وفى نهاية اللقاء قدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق درع مجلس الشيوخ لضيفه والذى قام بدوره بإهدائه هدايا تذكارية تقديراً له. جاء ذلك بحضور المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، والسفير عاصم حنفى مساعد وزير الخارجية.

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