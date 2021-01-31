مباحثات بين شكرى و موسى فقيه للإعداد للقمة الإفريقية المقبلة

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى برئيس مفوضية ⁧‫الاتحاد الإفريقى‬⁩ ⁧‫موسى فقيه‬⁩، اليوم الأحد ، بقصر التحرير بالقاهرة.



جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى برئيس مفوضية ⁧‫الاتحاد الإفريقى‬⁩ ⁧‫موسى فقيه‬⁩، اليوم الأحد ، بقصر التحرير بالقاهرة. وجرى عقد المُباحثات في إطار التنسيق المُستمر بين الجانبين والإعداد للقمة الإفريقية المقبلة.

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