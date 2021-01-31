بمناسبة عيد الشرطة.. استخراج المستندات الشرطية لعدد من المواطنين بدون رسوم

جدة - نرمين السيد - قامت وزارة الداخلية باستخراج، المستندات الشرطية بدون رسوم من (إدارات المرور - إدارات قطاع الأحوال المدنية- أقسام إدارة الجوازات والهجرة والجنسية)، بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لعدد من المواطنين المتقدمين لاستخراج تلك الوثائق، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة.





يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة التى جسدت تلاحم أبناء الشعب مع رجال الشرطة للدفاع عن تراب الوطن. ولاقى ذلك استحسان المواطنين وعبروا عن امتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.

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