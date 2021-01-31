وزير الإسكان يتابع أعمال مشروعات الشريط النهرى السياحى فى أسوان

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة تفقدية، أمس، بمشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة.





وتجوّل وزير الإسكان برفقة محافظ أسوان، بمختلف المشروعات التى يتم تنفيذها بالشريط النهرى بالمدينة الجديدة، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، لتنفيذ هذا المشروع الهام الذى سيكون علامة مميزة على شاطئ نهر النيل.

وتفقد الوزير مشروع الممشى النيلى، والذى يتكون من الجزء الشمالى بطول 1.800 متر، والجزء الجنوبى بطول 4.200 متر، ويشتمل على محال، ومطاعم، ومرسى نهرى، ومشايات، ومقاعد للمواطنين، وكذا قرية نوبية تضم محال ومطاعم وكافيهات على الطراز النوبى، وجار الإعداد للبدء فى تنفيذ منطقة المارينا - إحدى مناطق الممشى - بطول 1.850 متراً، وبها عدد من الشاليهات.

كما تفقد الدكتور عاصم الجزار وأشرف عطية، مشروع المسرح المكشوف الجارى تنفيذه ضمن مشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، ويُقام على مساحة 5.5 فدان، ويتسع لـ3 آلاف متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل، ويتصل بالحديقة الشاطئية عن طريق كوبري مشاة، بجانب الكوبرى الجارى تنفيذه لربط المسرح بمنطقة الفيلات.

كما تابع الوزير الفيلات التى تم وجار تنفيذها، بالشريط النهرى السياحى، بمدينة أسوان الجديدة، حيث تم الاستلام الابتدائى لعدد من الفيلات، وجار تنفيذ عدد آخر، ويبلغ إجمالى عدد الفيلات 150 فيلا بالشريط النهرى.