كامل الوزير: منظومة جديدة لتطوير جرارات السكة الحديد

جدة - نرمين السيد - وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن القطار بطول 1.795 كم، وأنه يمر من طريق السخن مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ثم القاهرة الجديدة ثم حلوان و15 مايو ثم الفيوم وأكتوبر والسادات والنوبارية وبرج العرب.
وأشار وزير النقل إلى جهود تطوير الخطين الأول والثانى لمترو الانفاق، مؤكدا أن الخط الأول تم تأسيسه من 34 سنة، والثانى من 25 سنة، مشددًا: "نسعى للحفاظ على هذا المرفق العام".
وأكد كامل الوزير، أن معظم شركات السكة الحديد تحولت من شركات خاسرة إلى شركات رابحة، مضيفا: "العمال الآن يحصلون على أرباح إنتاج بدلا مما كان يحدث فى الماضى من ترضية دون إنتاج حقيق".
وكشف الوزير عن منظومة لتطوير وتحديث وصيانة جرارات السكة الحديد، مؤكدًا:"لدينا الآن 700 جرار تعمل بكفاءة كاملة على السكة ونعمل على تطوير 262 جرارًا جديدًا، بالإضافة إلى صيانة 161 جرارًا".
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