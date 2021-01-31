وأكد وزير النقل أنه تم الانتهاء من 50 مشروعا بتكلفة 120 مليار جنيه بينها تطوير طريق الصعيد، والقوس الشمالى، و طريق الجلالة، ونفق الشهيد أحمد حمدى، وطريق القاهرة السويس، و37 مليار جنيه لتطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى، وطريق سفاجا القصير، و6 أكتوبر والواحات، وطريق المنصورة جمصة وتم تنفيذ 22 محورا على النيل بإجمالى 34 مليار جنيه.
وأوضح الوزير بالنسبة للكبارى والأنفاق أنه تم تنفيذ 100 كوبرى ونفق بإجمالى تكلفة 140 مليار جنيه، 26 كوبرى بمنطقة شرق القاهرة، وجارى تنفيذ 220 كوبرى ونفق بإجمالى 30 مليار جنيه
و25 مشروعا لرفع كفاءة الطرق، وتطوير طريق القاهرة الإسكندرية، شبين طنطا، وتطوير طريق بنها زفتى المنصورة.
وقال إنه فى إطار خطة الوزارة للنهوض بمختلف القطاعات فقد تم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للقاء أعضاء مجلس النواب والتعرف على أهم المشكلات والقيام بحلها.
وأوضح أن وزارة النقل تقوم بتطوير قطاع النقل من خلال تحديث البنية التحتية مما سينعكس إيجابيا على منظومة الطرق وشبكات الطرق، مشيرا إلى أن وزارة النقل تقوم الآن بتنفيذ خطة شاملة لتحديث منظومة النقل بشكل كامل النقل البرى والبحرى والموانئ البحرية.
أضاف أن رؤية وزارة النقل تقوم على تنميط تجارة الترانزيت والمساهمة فى التنمية التجارية والصناعية ، ربط مصر بمحيها الإقليمي، لافتا إلى أن وزارة النقل تعمل على التوسع فى وسائل النقل، و إدخال طرق النقل الحديثة، وتطوير نقل الوسائل الجماعية ، واستحداث النقل الكهربائي.
وأوضح وزير أنه تم رفع مستوى التدريب والمهارات واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية ، وتعميم التجربة المصرية والاعتماد على الشركات المحلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كامل الوزير للنواب: 1.5 تريليون لمشروعات النقل من 2014 حتى 2024 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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