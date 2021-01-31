كامل الوزير للنواب: 1.5 تريليون لمشروعات النقل من 2014 حتى 2024

جدة - نرمين السيد - ألقى المهندس كامل الوزير، وزير النقل بيان الوزارة أمام مجلس النواب، مؤكدا أنه يتم تطوير قطاع النقل من خلال مشروعات عملاقة يتم تنفيذها ومخطط لتنفيذها، لافتا إلى أن عدد المشروعات يبلغ 2173، بإجمالى 1522 مليار جنيه تريليون ونصف التريليون جنيه من عام 2014 وحتى 2024 ، قائلا: 220 مليار جنية للسكة الحديد، و 63 مليارا لتطوير النقل البحرى، 3 مليارات لتطوير النقل النهرى ومن المخطط البدء فى تنفيذ 140 مشروعا بإجمالى 671 مليار جنيه.





وأكد وزير النقل أنه تم الانتهاء من 50 مشروعا بتكلفة 120 مليار جنيه بينها تطوير طريق الصعيد، والقوس الشمالى، و طريق الجلالة، ونفق الشهيد أحمد حمدى، وطريق القاهرة السويس، و37 مليار جنيه لتطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى، وطريق سفاجا القصير، و6 أكتوبر والواحات، وطريق المنصورة جمصة وتم تنفيذ 22 محورا على النيل بإجمالى 34 مليار جنيه.

وأوضح الوزير بالنسبة للكبارى والأنفاق أنه تم تنفيذ 100 كوبرى ونفق بإجمالى تكلفة 140 مليار جنيه، 26 كوبرى بمنطقة شرق القاهرة، وجارى تنفيذ 220 كوبرى ونفق بإجمالى 30 مليار جنيه

و25 مشروعا لرفع كفاءة الطرق، وتطوير طريق القاهرة الإسكندرية، شبين طنطا، وتطوير طريق بنها زفتى المنصورة.

وقال إنه فى إطار خطة الوزارة للنهوض بمختلف القطاعات فقد تم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للقاء أعضاء مجلس النواب والتعرف على أهم المشكلات والقيام بحلها.

وأوضح أن وزارة النقل تقوم بتطوير قطاع النقل من خلال تحديث البنية التحتية مما سينعكس إيجابيا على منظومة الطرق وشبكات الطرق، مشيرا إلى أن وزارة النقل تقوم الآن بتنفيذ خطة شاملة لتحديث منظومة النقل بشكل كامل النقل البرى والبحرى والموانئ البحرية.

أضاف أن رؤية وزارة النقل تقوم على تنميط تجارة الترانزيت والمساهمة فى التنمية التجارية والصناعية ، ربط مصر بمحيها الإقليمي، لافتا إلى أن وزارة النقل تعمل على التوسع فى وسائل النقل، و إدخال طرق النقل الحديثة، وتطوير نقل الوسائل الجماعية ، واستحداث النقل الكهربائي.

وأوضح وزير أنه تم رفع مستوى التدريب والمهارات واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية ، وتعميم التجربة المصرية والاعتماد على الشركات المحلية.