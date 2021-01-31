البيئة : تشارك فى التدريب العملي لمكافحة التلوث البترولى بنهر النيل ”طيبة...

شارك الفرع الاقليمى لوزارة البيئة بأسوان فى التدريب العملى لمكافحة التلوث البترولي في نهر النيل «طيبة 6» والذي نفذه مركز مكافحة التلوث البترولي النهري بأسوان، التابع له شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة «بتروسيف»، بالتعاون مع وزارة البترول ومحافظة اسوان ، وذلك بالمسطح المائي لنهر النيل في منطقة «الأعقاب» شمال مدينة أسوان بمشاركة العديد من الجهات المختصة.

يأتى ذلك فى اطار حرص الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على المشاركة فى كافة التدريبات العملية والتى من شأنها ثقل مهارات العاملين ورفع خبراتهم ، وايضا فى اطار تكثيف الجهود من أجل حماية نهر النيل من كافة التعديات، ومجابهة مصادر التلوث والحفاظ على الموارد المائية.

وقد تضمنت فعاليات التدريب إلقاء محاضرة حول مكافحة التلوث النهرى ورفع الوعي بمبادئ السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والتوعية بالمخاطر وأساليب تجنبها، من اجل تجنب وقوع الحوادث.