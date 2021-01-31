رئيس النواب يهنئ المستشار أحمد مناع على استلام عمله كأمين عام للمجلس

هنأ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، المستشار أحمد مناع الأمين العام الجديد للمجلس، والذي حضر الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد.

وأعرب جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، عن أمنياته للمستشار مناع بالتوفيق في تحمل تبعات المسئولية فى ظل الظروف الراهنة لأداء دوره على أكمل وجه.

كان المستشار حنفى جبالي قد أعلن في وقت سابق موافقة أعضاء المجلس، على تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عامًا لمجلس النواب، خلفا للمستشار محمود فوزي الذي تقدم باستقالته، وتم قبولها.