رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير أوكرانيا بالقاهره ‎

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه صباح اليوم سفير اوكرانيا بالقاهرة إيفهين ميكتينكو.. الذي قام بتقديم التهنئة للمستشار (عبدالرازق) على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ معبرًا عن أمله في أن تشهد العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين مزيداَ من التطور والتعاون في المرحلة القادمة مؤكدًا حرص بلاده على دعم العلاقات الثنائية

ونقل السفير الأوكراني رسالة خطية من رئيس البرلمان الأوكراني للمستشار عبدالرازق تتضمن تهنئته بالمنصب ودعوته لزيارة رسمية للبرلمان الأوكراني.

كما أعرب السفير الأوكراني عن رغبته في انشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ والبرلمان الأوكراني.. وهو ما رحب به المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مثمناً زيارة السفير الأوكراني وموكداً أنها تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين متمنيًا أن تشهد تلك العلاقة مزيداَ من الترابط والزخم.

وأكد رئيس الشيوخ ترحيبه بدعوة رئيس البرلمان الأوكراني لزيارة البرلمان الأوكراني في أقرب وقت

وفي نهاية اللقاء قدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق درع مجلس الشيوخ لضيفه والذي قام بدوره بإهدائه هدايا تذكارية تقديراً له

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ والسفير عاصم حنفي مساعد وزير الخارجية