شكرى يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى فى قصر التحرير

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، ظهر اليوم الأحد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقيه، وذلك فى إطار التنسيق المستمر بين الجانبين والإعداد للقمة الأفريقية المقبلة.
ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صور تبرز انطلاق جلسة المباحثات بين وزير الخارجية سامح شكرى ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقيه.
ومن المنتظر أن يتناول اللقاء - الذى يجرى بقصر التحرير - العلاقات بين مصر والمفوضية والقضايا الإفريقية وسبل تنمية القارة والدور المحورى، الذى تقوم به مصر لإرساء السلام والاستقرار فى ربوعها.
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