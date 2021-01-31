خالد ميري: الإرهاب تراجع في سيناء وتنميتها تتم في إطار رؤية شاملة لمكافحته

أشاد الكاتب الصحفى خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار، بالدور الكبير الذي يبذله محافظ جنوب سيناء للنهوض بالمحافظة في كافة المجالات، قائلا: "محافظ جنوب سيناء له دور فعال ولمسناه جميعا، وكلنا سُعداء بذلك"، مشيرًا إلى أن الإرهاب في سيناء يتراجع وينحصر.
وأضاف ميري، خلال كلمته بندوة (سيناء الحاضر وتحديات المستقبل) بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من قيادات المحافظة؛ بمقر المجلس بمبنى ماسبيرو، أن سيناء شهدت إقامة مشروعات تنموية بتكلفة ما يقرب من ٤٠٠ مليار جنيه وهذا لم يحدث من قبل، لافتا إلى أن سيناء جزء عزيز من الوطن، وتنميتها تتم في إطار رؤية شاملة، لمكافحة الإرهاب والتنمية، ونسعى الآن لعودة السياحة مرة أخرى كمان كانت من قبل، بعدما تلقت عدة ضربات متتالية".
وأشار ميرى، إلى أن جنوب سيناء "شرم الشيخ" لا ينتشر فيها فيروس كورونا، وهدفنا عودة السياحة إليها بمعدلاتها الطبيعية، مستطردًا: " نحتاج للتحدث عن التنمية في سيناء بشكل كامل".
وناقشت الندوة عدة موضوعات عن محافظة جنوب سيناء يأتي على رأسها المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء؛ كذلك التحديات التي تواجه السياحة خاصة في ظل جائحة كورونا؛ وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة؛ والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل؛ ودور المرأة السيناوية فى تنمية المجتمع وازدهاره.
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