سيناء الحاضر وتحديات المستقبل .. ندوة بالأعلى للإعلام بحضور خالد فودة

يناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تحديات سيناء في ندوة بعنوان: «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل»، والتي تعقد بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعدد من قيادات المحافظة؛ بمقر المجلس بمبنى ماسبيرو.
وتناقش الندوة عدة موضوعات مهمة عن محافظة جنوب سيناء، يأتي على رأسها المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء؛ كذلك التحديات التي تواجه السياحة خاصة في ظل جائحة كورونا؛ وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة؛ والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل؛ ودور المرأة السيناوية فى تنمية المجتمع وازدهاره.
يشارك فى الندوة عدد كبير من مراسلى الإذاعات والفضائيات الأجنبية؛ وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين المصريين.
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