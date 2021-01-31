نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتفاصيل.. تعرف على تقسيم النقابات الفرعية بالمرحلتين الأولى والثانية للانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجرى انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، على مرحلتين يومي 7 و8 فبراير، بينما تجرى الإعادة يومي 14 و15 فبراير.

وتشمل المرحلة الأولى التي تجرى انتخاباتها يوم الأحد الموافق 7 فبراير، والإعادة يوم الأحد الموافق 14 فبراير، 18 نقابة فرعية كالآتي: شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء.

بينما تشمل المرحلة الثانية التي تجرى انتخاباتها يوم الإثنين الموافق 8 فبراير، والإعادة يوم الإثنين الموافق 15 فبراير، 19 نقابة فرعية كالآتي: شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – القاهرة الجديدة – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – طنطا – المحلة الكبرى – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.

وخاطب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، في 26 يناير الجاري، ردا على خطابه المؤرخ 2312021، قائلا: «نحيط سيادتكم أنه بالعرض على المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2512021 الموافقة، وإسناد رئاسة عملية الإشراف إلى السيد المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى “نائب رئيس هيئة قضايا الدولة”».

كما أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارا في 16 ديسمبر الماضي، بشأن مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرورنا المستجد، خلال إجراء الجمعيات العمومية لانتخابات مجالس النقابات الفرعية الجديدة.

بينما أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، والمشكلة من نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بيانا بشأن اجتماعها الأربعاء 20 يناير، تضمن خمسة بنود بينها ما قررته اللجنة فيما يتعلق بطريقة التصويت وإبداء الرأي.

ونشر في وقت سابق، ميزانيات النقابات الفرعية لأعوام 2016 – 2017 – 2018 – 2019، إضافة للكشوف النهائية للمرشحين لمجالس النقابات الفرعية.

وفي ذات السياق، بدأت اللجنة المشرفة على الانتخابات، تلقي طلبات اعتماد توكيلات المرشحين لمندوبيهم وفقا للنموذج المعد منها، ابتداء من أمس السبت الموافق 30 يناير الجاري، وحتى الأربعاء الموافق 3 فبراير.