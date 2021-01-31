نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطار القاهرة يستقبل 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينكا اكسفورد المضاد لـ كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مطار القاهرة الدولي منذ قليل، عن استقبال 50 ألف جرعة من لقاح كورونا لشركة استرازينكا اكسفورد، ضمن 20 مليون جرعة متعاقد عليهم عن طريق هيئة الشراء الموحد، ووفقا لوزارة الصحة والسكان يتم تخزين اللقاح بمخازن وزارة الصحة، تمهيدا لتطعيم الفئات الأولى بالتطعيم.

وصرح مطار القاهرة الدولى، بإن أولى دفعات لقاح "أسترازينيكا - أوكسفورد" الهندى الخاص بفيروس كورونا، وصلت قادمة من الهند، على متن رحلة الخطوط الجوية الإماراتية رقم EK927 وهى رحلة ركاب، حيث تزن 198 كيلو وتشتمل على 50 ألف شحنة قادمة لصالح هيئة الشراء الموحد، وتحتاج الشحنة درجة حرارة ما بين 15 إلى 25 درجة مئوية لنقلها وتخزينها.



يذكر أن الفئات الأولى بالتطعيم يمثلون الفرق الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وكان اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، أكد فى تصريحات سابقة، أن الهيئة تعاقدت بناء على توجهات القيادة السياسية على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا الخاص بشركة استرازينكا، مشيرا الى أن اللقاحات آمنه وفعالة، ويتم توفير لقاحات كورونا بناء على توجهات القيادة السياسية لوقاية المواطنين من عدوى كورونا، وهناك تنسيق كامل مع كافة أجهزة الدولة لدعم استمرار توفير الأدوية البرتوكول العلاجى الخاص بكورونا.

