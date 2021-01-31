نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميري: الإرهاب في سيناء يتراجع وينحصر ولمحافظ جنوب سيناء دور فعال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد ميري، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، إن لمحافظ جنوب سيناء دور فعال وشاهدناه جميعا، وكلنا سُعداء بذلك، مشيرًا إلى أن الإرهاب في سيناء يتراجع وينحصر.

وأضاف ميري، سيناء شهدت مشروعات تنموية بتكلفة ما يقرب من ٤٠٠ مليار جنيه وهذا لم يحدث من قبل، موضحًا أن سيناء جزء عزيز من الوطن، وتنميتها تتم في إطار رؤية شاملة، لمكافحة الإرهاب والتنمية، ونسعى الآن لعودة السياحة مرة آخر ى كمان كانت من قبل، بعدما آخذت عدة ضربات متتالية.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للإعلام، أن جنوب سيناء "شرم الشيخ" لا يوجد أي انتشار لفيروس كورونا، وهدفنا عوذة السياحة إليها بمعدلاتها الطبيعية، مستطردًا :" محتاجين أن متحدث عن التنمية في سيناء بشكل كامل".

جاء ذلك خلال كلمته بندوة (سيناء الحاضر وتحديات المستقبل) بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من قيادات المحافظة؛ بمقر المجلس بمبنى ماسبيرو.

وناقشت الندوة عدة موضوعات عن محافظة جنوب سيناء يأتي على رأسها المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء؛ كذلك التحديات التي تواجه السياحة خاصة في ظل جائحة كورونا؛ وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة؛ والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل؛ ودور المرأة السيناوية فى تنمية المجتمع وازدهاره.