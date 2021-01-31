نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المحرصاوي وصديق يفتتحان سكن الأطباء بمستشفى الحسين الجامعي بسعة 250 سريرًا في المقال التالي
وتفقدوا التجديدات التي شيدت في صرح من صروح الطب بجامعة الأزهر، والتي تضمنت افتتاح سكن الأطباء بسعة 250 سريرًا؛ لخدمة الأطباء المقيمين إضافة لأطباء الامتياز، كما تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه تطويرات مدرجات مستشفى الحسين الجامعي، والتي تقام بها المؤتمرات والندوات العلمية، إضافة إلى استيعابها لمناقشات الرسائل العلمية (ماجستير - دكتوراه) كما تفقد أيضًا التطويرات التي شهدتها أقسام الرعاية المجمعة، وتطويرات قسم القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى تجديدات قسم طب وجراحة العيون.
وفي ختام جولته أشاد رئيس الجامعة بجهود الطواقم الطبية في مستشفيات جامعة الأزهر، والتي تتصدى بكل قوة وشجاعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وطالبهم بالحفاظ على هذا المستوى المتميز في الأداء، وخدمة المرضى في مختلف محافظات الجمهورية؛ في القاهرة ودمياط وأسيوط، مؤكدًا على أن هذه الجهود التي يبذلها أطباء جامعة الأزهر سوف يسطرها التاريخ بحروف من نور.