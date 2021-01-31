نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المحرصاوي وصديق يفتتحان سكن الأطباء بمستشفى الحسين الجامعي بسعة 250 سريرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ، افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية، والدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام المستشفى، ونواب مدير المستشفى؛ سكن الأطباء بمستشفى الحسين الجامعي.

وتفقدوا التجديدات التي شيدت في صرح من صروح الطب بجامعة الأزهر، والتي تضمنت افتتاح سكن الأطباء بسعة 250 سريرًا؛ لخدمة الأطباء المقيمين إضافة لأطباء الامتياز، كما تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه تطويرات مدرجات مستشفى الحسين الجامعي، والتي تقام بها المؤتمرات والندوات العلمية، إضافة إلى استيعابها لمناقشات الرسائل العلمية (ماجستير - دكتوراه) كما تفقد أيضًا التطويرات التي شهدتها أقسام الرعاية المجمعة، وتطويرات قسم القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى تجديدات قسم طب وجراحة العيون.

وفي ختام جولته أشاد رئيس الجامعة بجهود الطواقم الطبية في مستشفيات جامعة الأزهر، والتي تتصدى بكل قوة وشجاعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وطالبهم بالحفاظ على هذا المستوى المتميز في الأداء، وخدمة المرضى في مختلف محافظات الجمهورية؛ في القاهرة ودمياط وأسيوط، مؤكدًا على أن هذه الجهود التي يبذلها أطباء جامعة الأزهر سوف يسطرها التاريخ بحروف من نور.