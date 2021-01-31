الأهلي VS الدحيل.. أرقام وحقائق

تترقب جماهير العالم العربي والجمهور المصري بصفقة خاصة، المباراة المرتقبه بين الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية، ويستعرض دوت الخليج المقارنات وأهم الفروق بين الفريقين:

القوة الهجومية

تعد القوة الهجومية هو مقياس لقوة الفريق:

أحرز خط هجوم الأهلي 19 هدف في 9 مبارايات للفريق الأحمر مسجلا أقوي خط هجوم في الدوري الممتاز هذا الموسم، يحتل صدارة ترتيب هدافي القلعة الحمراء كلا من: محمود كهربا جناح الفريق برصيد 4 أهداف، وبنفس الرصيد من الأهداف يتشارك معه محمد شريف في صدارة هدافي الأهلي في الدوري.

بينما سجل خط هجوم الدحيل القطري 37 هدف في 15 مباراة بتفوق واضح علي القوة الهجومية للنادي الأهلي، ويعد مهاجم الفريق دودو هو أكثر لاعبي الفريق تسجيلا للأهداف.

الحصانة الدفاعية

تلقت شباك المارد الأحمر 4 أهداف فقط في 9 مبارايات خاضعها الفريق الأحمر، يعد هذا مقياس واضح للقوة الدفاعية بقيادة حارس عرين الأهلي محمد الشناوي وكذلك خط دفاع الفريق الأحمر.

وأهتزت شباك الدحيل ب21 هدف في 15 مباراة، ويعد هذا دليل علي ضعف خط دفاع الفريق القطري، وتفوق واضح للدفاع الأهلاوي الذي تلقى 4 أهداف فقط.

القيمة التسويقية للفريقين

تتخطى القيمة التسويقية للمارد الأحمر 25,5 مليون يورو كأكبر قيمة تسويقية داخل الدوري المصري، يعد محمد الشناوي أكثر لاعبي الِأهلى قيمة بحوالي 2,5 مليون يورو.

وصلت القيمة التسويقية للدحيل القطري حوالي 32,7 مليون يورو، ويعد دودو اللاعب البرازيلي أكبر اللاعبين تسويقيا في الفرقيين بقيمة 12 مليون يورو.

موقف الفريقين الحالي

يحتل فريق الدحيل القطري المركز الثاني في ترتيب الدوري القطري ويمتلك في رصيدة 28نقطة، من أصل 15مباراة خاضها الفريق.

ويحتل الأهلي هذا الموسم في ترتيب الدوري المصري المركزالثاني برصيد21نقطة من أصل 9مباريات خاضها الفريق ،وحصد بطولة إفريقيا النسخة الماضية علي غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2/1.

المشاركات السابقة

و يشارك الدحيل بصفته بطلًا لدوري نجوم قطر في الموسم الماضي، وبعد أن كان من المفترض أن يلتقي بأوكلاند سيتي في الدور الأول كما تجري العادة دائمًا، أُلغيت هذه المباراة بعد انسحاب النادي القادم من نيوزيلندا، لتقام قرعة البطولة وتسفر عن مواجهة عربية خالصة ستجمع النادي القطري بالأهلي المصري بطل إفريقيا.

ويعد النادي الأهلي صاحب ثاني أكثر الفرق مشاركة في كأس العالم للأندية ،و حصل علي ميداليه برونزيه كأفضل ثالث نادي في العالم اثناء كأس العالم في اليابان2006.

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بطولات الفريقيين في الموسم الماضي

وحصد النادي الأهلي الموسم الماضي ثلاث بطولات: بطولة الدوري المصري، وكذلك بطولة إفريقيا بعد إنتصاراه علي غريمة التقليدي الزمالك والتي انتهت نتيجتها 2/1،بالإضافة لكأس مصر امام فريق طلائع الجيش والتي انتهت بركلات الترجيح لصالح المارد الأحمر.

ورغم حداثة عهده، إلا أن الدحيل من أكثر الأندية القطرية تحقيقاً للألقاب، حيث سبق له تحقيق لقب دوري نجوم قطر في سبع مناسبات آخرها نسخة الموسم الماضي.

كما حقق الدحيل لقب كأس أمير قطر في ثلاث مناسبات آخرها 2019، مع تحقيق لقب كأس قطر مرتين (2015-2018) وكأس الشيخ جاسم مرتين (2015-2016) وكأس ولي العهد ثلاث مرات.

لاعبي الفريقيين المحترفيين

يمتلك فريق الدحيل القطري 6لاعبين أجانب هم : مهدي بن عطية لاعب مدافع المنتخب المغربي ، وعلي كريمة لاعب وسط ملعب الإيراني،ولويز مارتن لاعب وسط برازيلي، إدميلسون لاعب برازيلي وسط ملعب ،واللاعب دودو البرازيلي مهاجم الفريق ،هان كوانج سونج مهاجم كوريا الشمالية.

بينما يمتلك النادي الأهلي5 لاعبين أجانب، علي معلول الدولي التونسي، المغربي بدر بانون مدافع المنتخب المغربي، أليوديانج لاعب وسط منتخب مالي، وجونيور اجاي مهاجم منتخب نيجيريا ، بالإضافة لوالتر بواليا مهاجم زامبيا.