وزير النقل: القطار الكهربائي سيتم تجربته فى أغسطس.. ومخطط لتحويل المواني لأماكن لوجستية

قال وزير النقل كامل الوزير، إن المنفذ لإعداد الخط الرابع لمترو الأنفاق من حفر وتبطين، شركات مصرية وليست أجنبية.



كامل الوزير يكشف موعد انطلاق القطار الكهربائي

وأشار وزير النقل، كامل الوزير، خلال حديثه أمام البرلمان، إلى أن أغسطس المقبل أول قطار كهربائي سيتم تجريبة، مع افتتاح العاصمة الجديدة فى أكتوبر، وسيكون أول تشغيل بالركاب للقطار الكهربائي.

وأضاف وزير النقل:" استكمال شبكة القطار الكهربائي السريع من السخنه للعالمين، ومن العالمين لمطروح، ومن أكتوبر غرب الطريق الصحراوي 18 محطة منها 8 محطات للقطار السريع أمام المحافظات، والباقي للقطار العادي لتكون شبكة قومية من بني سيوف وأسيوط وقنا وسملوط، وسيكون بها محطات قطار كهربائي سريع لتكون هناك محطات تبادلية، ومن الغردقة للأقصر وهذا الخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، ويبدأ من الأقصر لسفاجا وخط آخر بتكلفه أعلى من الأقصر القصير الغردقة بطول 320 كيلو.

وفى سياق متصل، أكد وزير النقل، كامل الوزير، على أن مشروعات النقل البحري جاري إعداد مخط شامل لها لتحويل كافة المواني المصرية لأماكن لوجستية، مشيرا إلى أنه لا ينحسر على البنية الأساسية فقط بل بمنظومة متكاملة ودراسة الهيئة العامه للمواني البحرية، تندرج تحت هيئة عامة واحدة تكون مسئولة عن التشغيل وفقًا لأحدث النظم العلمية فى التشغيل والتخطيط.