خاص لـ "دوت الخليج".. وزير الأوقاف يقرر إقالة مدير مديرية الشرقية

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إقالة الشيخ زكريا الخطيب مدير مديرية الشرقية من منصبه، بعد وجود مخالفات بالمديرية والإدارات التابعة لها.

وقالت مصادر بوزارة الأوقاف في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن قرار إقالة مدير مديرية الشرقية صدر أمس السبت، بعد اكتشاف وجود مخالفات متعددة بالمديرية والإدارات التابعة لها، إلا أنها لم تكن هي المرة الأولى.

تحذيرات وزارة الأوقاف للشيخ زكريا الخطيب

وأضافت المصادر، أن قطاع الديني بوزارة الأوقاف وإدارة التفتيش العام حذرا الشيخ زكريا الخطيب أكثر من مرة، بسبب وجود مخالفات كثيرة بالمديرية، إلا أنه لم ينتبه لذلك.

وأشارت المصادر، إلى أن مدير مديرية الشرقية المُقال تحدث مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ للتوسط لدى وزير الأوقاف للعدول عن قراره، والتقى أحدهم الوزير أمس السبت، إلا أن الدكتور محمد مختار جمعة رفض التراجع عن قراراه، بسبب حجم المخالفات ـ على حد قول المصدر.

ونوهت المصادر، إلى أنه سيصدر وزير الأوقاف خلال ساعات قرارا بتكليف مدير جديد لمديرية الشرقية، خلفا للشيخ زكريا الخطيب.