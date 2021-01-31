فيزبريم المجري يطلب التعاقد مع نجمي الأهلي والزمالك

يسعي نادي فيزبريم المجري للتعاقد مع نجمي منتخب الفراعنة، بعد الاداء المميز للاعبي منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم لليد المقامة حاليا في أرض المحروسة.

ويريد النادي المجري خطف لاعب الزمالك ومنتخب مصر يحي خالد، ظهير الفراعنة بعد الاداء الكبير للاعب، وذلك خوفا من إلتقاط أحد الأندية الكبري هذة الجوهرة كما يرأها مسئولي فيزبريم.

ويعد يحي خالد أبرز النجوم الشابة في كرة اليد، ويسير علي خطى لاعب الفريق الأبيض ونفس مركزه أحمد الأحمر نجم القلعة البيضاء والمنتخب المصري.

ويحاول فيزبريم المجري إنهاء المفاوضات مع القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية، من أجل ضم اللاعب نهائيا.

يأتي هذا بعد طلب الفريق المجري ضم لاعب النادي الأهلي، ابراهيم المصري نجم خط دفاع الفريق الأحمر ومنتخب مصر.

وتواصل مسئولي فيزبريم مع الأهلي عبر الاتحاد المصري لكرة اليد،أمس، السبت، من أجل الحصول علي خدمات اللاعب.

وينتظر مسئولي الأهلي العرض الرسمي من النادي المجري ومن ثم تحديد مستقبل المصري مع الفريق خلال الفترة القادمة.

يذكر أن المنتخب المصري ودع بطولة كأس العالم لليد المقامة علي الملاعب المصري، بعد الخسارة أمام الدنمارك في مباراة تاريخية تحدثت عنها كل الصحف المحلية والعالمية، أنتهت المباراة بركلات الترجيح بعد أشواط إضافية.

وبعد الخروج من المونديال على يد الدنمارك ، أصبح "فراعنة اليد" يحتلون المركز السابع في الترتيب النهائي للنسخة السابعة والعشرين من كأس العالم لكرة اليد.

وأتت خسارة منتخب قطر أمام منتخب السويد في مباراة الدور ربع النهائي بنتيجة 35-22، لتمنح منتخب مصر المركز السابع، ليحتل منتخب العنابي المركز الثامن في البطولة، حيث كان المنتخب المصري سيحتل المركز الثامن في حالة وصول منتخب قطر إلى المربع الذهبي.

هذا الترتيب جاء بسبب حصول منتخب مصر على سبع نقاط في الدور الرئيسي من البطولة، احتل بها المركز الثاني في المجموعة الرابعة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل مباراة واحدة، وخسر أمام السويد بنتيجة 24-23.

ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية بين الدنمارك والسويد علي الصالة المغطاء لإستاد القاهرة، في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم في ختام بطولة العالم، التي نال تنظيمها إعجاب العالم.