علاء عابد: ما تحقق فى شبكة الطرق إعجاز.. وتضارب الاختصاصات ليس من المصلحة العامة

النائب علاء عابد - ارشيفية
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنه النقل بمجلس النواب، خلال حديثه بالجلسة العامة، اليوم، أوجه الشكر والتقدير إلى وزير النقل، على مجهوده الكبير فى عملية التحديث والتطوير بشأن سكك الحديد، وشبكة النقل والمواصلات.
وتابع عضو مجلس النواب، علاء عابد، اليوم قبل بدء الجلسة كان هناك لقاء بين اللجنة والوزير، وقدم لنا بيان الوزارة الذى ألقاه أمام المجلس، ولكن بيان وزير النقل تعدى ال 150 صفحة وبه المشروع القومي للطرق.
النائب علاء عابد يوجه التحية للقياة السياسية
ووجه رئيس لجنة النقل والمواصلات، علاء عابد، التحية للقيادة السياسية على ما تم إنجازه من تنمية لشبكات الطرق، مشيرًا إلى أننا أمامنا الكثير من العمل رفقة وزارة النقل، حيث أننا عند الإطلاع إلى ماتم إنجازه من 2014، وحتي الآن كان تصنيف مصر 118، وأخذنا وقت قليل لنتقدم 90 مركز، حتى نصل إلى المركز 28، وهذا يعد إعجاز قدمته الدولة المصرية.
وأكد رئيس لجنة النقل، علاء عابد، على أن الاستثمارات لن توجد دون شبكة طرق ممتدة وممهدة.
وتابع النائب علاء عابد حديثه، الوزير طالب بتشريعات يجب أن تُصدر عندما بحثنا فى اللجنة وأعمال اللجنة، فى البرلمان السابق، ونرى أن هناك تضارب اختصاصات بيننا وبين الإدارة المحلية.
كما أكد عضو مجلس النواب، علاء عابد، أن الموانى يجب أن تكون الموانئ يجب ان تكون تبعيتها المطلقة للنقل والمواصلات لأن تضارب الاختصاصات ليس فى المصلحة العامة.
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