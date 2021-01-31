وحيد قرقر يطالب بفض الإشتباك بقانون الملاحة الداخلية

طالب النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بضرورة فض الإشتباك بقانون الملاحة الداخلية، لتعظيم الإستفادة من النقل النهرى فى مصر، مشيرا إلى أن هناك قطاع عريض فى مصر لايعرف النقل النهرى فى مصر.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، للتعقيب على بيان وزير النقل المهندس كامل الوزير بشأن أداء وزارته خلال العامين الماضيين.

وقال قرقر، نطمح فى فض الإشتباك فى قانون الملاحة الداحلية، ليقوم النقل النهرى، بدوره فى نقل البضائع ، وأيضا نطمح فى أن يمتد التطوير فى قطاع النقل البحرى بشكل أكبر يمكن ليكون مصدر للدخل القومى للبلاد، مشيرا إلى ضرةرة الإتجاه إلى موانئ البحر الأحمر لتسهيل نقل البضائع لمنطقة الصعيد وغيرها.

وتابع وكيل لجنة النقل بالبرلمان، ما شهده قطاع النقل فى مصر خلال الفترة الأخيرة، يعد انجازا بمعنى الكلمة، ويكفى إرتفاع تصنيف مصر دوليا 90 مركزا فى مؤشر جودة الطرق.

وأضاف، أيضا ما حدث فى السكة الحديد يعد إنجازا، بعدما غاب عنها التطوير منذ عام 1940، مشيرا إلى ان ذلك المرفق يخدم أكثر من 100 مليون حاليا بعدما كان يخدم فى الماضى 12 مليون فقط، وقت انشاءه.

واشاد قرقر، بإجراءات التطوير التى تتم فى قطاع النقل، موضحا ان فى ظل القيادة السياسية لا ننظر اليه كتطوير فى النقل بقدر النظر اليها فى ضوء التنمية المستدامة التى تعد اساس العمل التنموى.

وقال قرقر، شهادتى مجروحة فى المهندس كامل الوزير، ومن فضل ربنا علينا أنه يترأس ذلك المرفق الهام فى مصر فالكل يعلم مجهوداته يوميا ، داعيا كل القطاعات والمسئولين أن تحذو بحذوه .