الصحة تنصح مرضى السكر بإجراء بعض التحاليل بشكل دوري.. التفاصيل من هنا

تحرص وزارة الصحة والسكان على نشر الكثير من المعلومات الطبية والنصائح من أجل توعية المواطنين الأصحاء للوقاية من العديد من الأمراض، بجانب متابعة المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بنشر ارشادات من شأنها حمايتهم والحفاظ على صحتهم.

الصحة تكشف طرق للحصول على الڤيتامينات الطبيعية لتحفيز جهاز المناعة

ونشرت الوزارة عبر صفحتها بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أرشادات لمرضى السكر تفيد بضرورة القيام بعدد من التحاليل بشكل دوري، للاطمئنان الدائم على صحته، ويأتي ذلك في إطار مبادرة الأمراض المزمنة.

تحاليل هامة لمرضى السكر

. وظائف الغدة الدرقية عند مرضى السكر من النوع الأول.

. تحليل الدهون والكوليسترول في الدم.

. تحليل الهيموجلوبين السكري.

. تحليل زلال البول.

. تحليل وظائف كبد.

. تحليل وظائف كلى.

ونصحت الوزارة بضروة زيارة طبيب القلب والأسنان بشكل دوري، بجانب فحض القدمين وفحص قاع العين باستمرار.

حقيقة انتقال فيروس كورونا اثناء الرضاعة الطبيعية

وفي سياق متصل قامت وزارة الصحة بتصحيح بعض الشائعات التي ترددت عن انتقال فيروس كورونا من الم المصابة لطفلها الرضيع أثناء الرضاعة الطبيعية، وقالت:" لا ينتقل للطفل عن طريق لبن الثدي من الأم المصابة، بل تتكون لدى الأم أجسام مضادة تنتقل مباشرةً لجسم الطفل عن طريق اللبن لتقوى مناعته".

وجاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد.

أخر احصائيات كورونا في مصر

وعلى صعيد أخر أعلنت وزارة الصحة عن أخر احصائيات لحالات فيروس كورونا، وأكدت ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 129293 ، وخروجهم من المستشفيات، بجانب تسجيل 547 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و 46 حالة وفاة، ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 165418 حالة إصابة وإجمالي عدد الوفيات إلى 9263 حالة.