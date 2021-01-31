موسيماني في ورطة كبيرة قبل موقعة الدحيل.. نجم الفريق يغيب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حالة المصابين في النادي الأهلي قبل مواجهة الدحيل في المباراة المقرر لها السابعة والنصف ومساء الخميس المقبل على ستاد المدينة التعليمية بالدوحة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو “أون سبورت إف أم”: “حسين الشحات يعاني من نفس إصابة محمد هاني وهي شد في العضلة الخلفية وهناك صعوبة كبيرة للحاقة بمواجهة الدحيل القطري.

وأضاف: “محمد هاني موقفه جيد وبدأ الدخول في البرنامج التأهيلي واقترب من الشفاء وقد يلحق بمواجهة الدحيل أم حسين الشحات موقفه مقلق وقد لا يلحق بالمباراة، بخلاف ذلك تبدو كل الأمور جيدة في معسكر الأهلي”.

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إصابة حسين الشحات واحتمالية عدم مشاركته مع المارد الأحمر لموقعة الدحيل القطري يضع موسيماني في مأزق كبير خاصة وأن المدير الفني الجنوب أفريقي يعتمد على الشحات بشكل كبير ويراه أنه من أفضل لاعب يؤدي في مركز الجناح الأيمن وسيكون مطالب بتجهيز البديل للمشاركة أمام الدحيل.

ويعد طاهر محمد طاهر الجناح الهجومي والصفقة الجديدة للمارد الأحمر هو البديل الأقرب للمشاركة بدلًا من حسين الشحات.

تتخطى القيمة التسويقية للمارد الأحمر 25,5 مليون يورو كأكبر قيمة تسويقية داخل الدوري المصري، يعد محمد الشناوي أكثر لاعبي الِأهلى قيمة بحوالي 2,5 مليون يورو.

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وصلت القيمة التسويقية للدحيل القطري حوالي 32,7 مليون يورو، ويعد دودو اللاعب البرازيلي أكبر اللاعبين تسويقيا في الفرقيين بقيمة 12 مليون يورو.

موقف الفريقين الحالي

يحتل فريق الدحيل القطري المركز الثاني في ترتيب الدوري القطري ويمتلك في رصيدة 28نقطة، من أصل 15مباراة خاضها الفريق.

ويحتل الأهلي هذا الموسم في ترتيب الدوري المصري المركزالثاني برصيد21نقطة من أصل 9مباريات خاضها الفريق ،وحصد بطولة إفريقيا النسخة الماضية علي غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2/1.

يذكر أن الفائزة من مباراة الأهلي والدحيل سيواجه بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا في الدور نصف النهائي، حيث وصلت بعثة المارد الأحمر إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء الجمعة الماضية استعدادًا لمواجهة الدحيل.