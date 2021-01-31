وزير النقل: تطوير السكة الحديدية الحالية سيتكلف 220 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - وأشار المهندس كامل الوزير فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد 31 يناير، إلى أن هناك تحركا كبيرا فى هذا القطاع الحيوى فى إطار الموازنات المخصصة لها، ولتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير خدمات النقل لتحقيق مصلحة المواطنين، خاصة محدودى الدخل.

وقال كامل الوزير: القيادة السياسة تولى تطوير قطاع النقل اهتماما كبيرا باعتياره شريان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خطة شاملة لتطوير لمنظومة النقل والسكك الحديدية والنقل البري، وغيرها بما يتوافق مع النشاط التجارى والزيادة السكانية.

وأكد وزير النقل، أنه يستهدف ربط مصر بدول الجوار من خلال النقل البحرى وغيرها، وكذلك توفير معدلات الأمان فى شبكات النقل وتطبيق وسائل النقل الذكية، كما أكد أن تطوير الطريق البرى والسكك الحديد يستهدف خلق طريق من السلوم لبنغازي، موضحا أن هذا يدعم الصناعة والعمالة المصرية، موضحا أن هذا يساهم فى نقل البضائع لليبيا.

كما لفت إلى أن هناك استخداما للتقنيات الحديثة فى إعادة تطوير الأسفلت من خلال معدات حديثة وذلك لتقليل التكلفة وعدم تلوث البيئة، وسيتم التوسع فى هذه التقنية الحديثة، مشيرا إلى أنه تم رصد 339 مليون جنيه لشراء هذه المعدات.

وأضاف - خلال إلقائه بيانه أمام مجلس النواب - تنظيم تطبيق منظومة النقل الذكى وتم التخطيط لاستخدامها على 21 طريقا من خلال شركة وطنية مصرية.

وعن مشروعات السكك الحديدية تم وضع خطة للنهوض بمنظومة السكك الحديدية وإنشاء شبكة للخطوط الكهربائية وربطها معا، حيث إن تطوير السكة الحديدية الحالية سيتكلف 220 مليار جنيه من خلال تطوير الخطوط والإشارات والمزلقانات والورش والجرارات والعربات والعامل البشري.

وكشف عن أن الأمر يسير نحو تطوير خطوط السكك الحديدية القديمة من ازدواج ووصلات جديد وإشارات وعمل موانٍ جافة وربطها من خلال وصلات جديدة بالشبكة الحالية.

وتشمل عناصر الخطة أيضا ربط خطوط السكك الحديدية بالمونوريل والقطار الكهربائى وشبكات المترو حتى يكون لدينا منظومة نقل متطورة.

وقال إن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنشاء مصنع لتصنيع قضبان السكك الحديدية وننسق مع كل الشركات الوطنية المتخصصة التى تعمل فى مجال السكك الحديدية لكى نصنع قضبان السكك الحديدية ونوفر العملة الصعبة ونخلق فرص عمل جديدة.

وأكد أن المخطط تطوير 180 محطة مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 176، فضلا عن تطوير الورش .

وعن تطوير العربات قال إن تم تطوير 200 عربة ركاب درجة ثالثة، و90 عربة مكيفة وتم التعاقد على 200 عربة نوم جديدة من إسبانيا، فضلا عن 6 قطارات كاملة جديدة سيصل أولها فى شهر يونيو، وتم التعاقد على 131 عربة بضائع مع مصنع سيماف ببنى سويف.

وكشف عن منطقة برديس أصبحت منطقة تنموية بنخطط خط عرضى من أسوان حتى برديس بطول 325 كيلومترا.

وتابع الفريق كامل الوزير أن هناك نقلة نوعية فى مجال الأنفاق والقطارات الكهربائية وذلك من خلال انشاء القطار الكهربائى من محطة عدلى منصور مرورا بالعاشر من رمضان وحتى العاصمة الادارية، والمونوريل من يوسف عباس وحتى العاصمة الادارية.

كما تشهد النقلة النوعية فى مجال القطارات الكهربائية شبكة القطار الكهربائى السريع بطول 1775 بتكلفة 3 مليارات دولار شاملة توريد 5 قطارات وصيانة وإصلاح لمدة 15 عاما، وقد تم التعاقد على خط العلمين العين السخنة بطول 460 كيلومترا.

واستكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق بالخط الثالث للمترو والخط الرابع بدءا من حى الأشجار بمدينة 6 أكتوبر حتى مدينة الرحاب القاهرة الجديدة، والخط الخامس من الخصوص حتى المعادى الجديدة، كما نعمل على تطوير الخطين الأول والثانى للمترو.

وكشف عن تنفيذ مشروعات لمترو الانفاق بالاسكندرية ومن المتوقع فى شهر أبريل المقبل أن يكون هناك تحالف للعمل على انشاء مترو أبو قير، فضلا عن تطوير ترام الرمل.