تعاون بين التعليم العالى والاتصالات لإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية

جدة - نرمين السيد - تتعاون وزارتا الاتصالات والتعليم العالى والبحث العلمى فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنشاء مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية داخل الجامعات فى ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بالتحول الرقمى وخلق وإعداد الكوادر البشرية فى المجالات التكنولوجية المختلفة لإتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الشباب بالمهارات المطلوبة لمهن المستقبل.





وشهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم اﻷحد، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومعهد تكنولوجيا المعلومات؛ بهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية لتنمية مهارات الشباب من طلبة وخريجى الجامعة ومحافظة القليوبية، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن البروتوكول يعتبر انطلاقة قوية لبداية تنفيذ المرحلة الثالثة من مراكز إبداع مصر الرقمية، التى تمت بدايتها بالتعاون بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل جامعات (المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وأسوان، وسوهاج، وجنوب الوادى بقنا)؛ لتأهيل الشباب من طلاب وخريجى الجامعات لسوق العمل المحلية والعالمية، وإعداد كوادر تساهم فى دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمساهمة فى نشر الوعى بأحدث التطورات فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتخصصاتها والمهارات المطلوبة لها.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مراكز إبداع مصر الرقمية تهدف إلى خلق بيئة محفزة للابداع التكنولوجى وريادة الأعمال يتم من خلالها توفير التدريب التقنى المتخصص، وتبادل الخبرات بين الشباب فى المحافظات بما يساهم فى إعداد كفاءات رقمية متخصصة وتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم الريادية وخلق فرص عمل جديدة متميزة، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابيا على تنمية المحافظات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم التعاون مع وزارة التعليم العالى فى عدد من المشروعات وتم اختيار الجامعات لتكون مقرا لمراكز الابداع الرقمى للوصول الى الشباب فى أماكنهم ولتحقيق التعاون مع أعضاء هيئة التدريس فى تدريب وإرشاد الشباب داخل المراكز فى الأنشطة الإبداعية وريادة الأعمال.

وأشار إلى أن هذا البروتوكول يعد باكورة التعاون فى تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع، ليصل إجمالى عدد مراكز الابداع الرقمى إلى 11 مركزا خلال عامين، حيث شملت المرحلة الاولى التشغيل التجريبى لعدد خمسة من مراكز ابداع مصر الرقمية بجامعات فى كل من (المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وجنوب الوادى بقنا)؛ كما يجرى حاليا العمل فى إنشاء خمسة مراكز أخرى فى (الإسماعيلية، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والعاصمة الإدارية الجديدة) ضمن المرحلة الثانية للمشروع.

وقع البروتوكول الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى أن منهجية ومحاور العمل الأساسية الخاصة بإنشاء تلك المراكز تتمثل فى تقديم استشارات للمسارات المهنية، وتقديم برامج تدريبية تقنية وتطبيقية فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الدكتورة هبة صالح، إلى أن البروتوكول ينص على تدريب سفراء التكنولوجيا من هيئة التدريس بالجامعات، وإتاحة الخدمات والشهادات المعتمدة بالتعاون مع القطاع الخاص، ودعم أعمال العمل الحر، ومهارات الإبداع وريادة الأعمال، وإتاحة بيئة تكنولوجية تطبيقية داعمة للتكنولوجية الحديثة.